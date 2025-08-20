黃士修：與反核交戰12載　今年氣氛不一樣

核能流言終結者創辦人黃士修20日晚間到新竹市宣講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月20日電（記者 盧誠輝）藍白大咖20日晚間在新竹市舉行核三重啟公投說明會，核能流言終結者創辦人兼執行長黃士修表示，從2018年以核養綠公投、2021年核四商轉公投，到2025年的核三重啟公投，他感覺今年氣氛特別不一樣，因為823公投就是台灣未來是否能夠繼續使用核電的決戰點。



國民黨新竹市黨部20日舉行“挺公投、反惡罷”晚會，包括台灣民眾黨主席黃國昌、中國國民黨籍“立法委員”羅智強、徐巧芯、林思銘、鄭正鈐、廖偉翔、無黨籍“立委”高金素梅、民眾黨台北市議員林珍羽、國民黨新竹市黨部主委李縉穎、民眾黨中央委員蔡壁如、黨外在野大聯盟發起人鄭麗文、以核養綠發起人黃士修、歷史哥李易修等人都到場出席。現場擠進逾2百人到場聽講。



黃士修指出，他這十幾年來跟反核人士對抗，雙方至少交戰了12年以上，他在2013年跟兩個清大核工的同學一起創立核能流言終結者網站，因為當年他們看到台灣在日本福島核災之後的反核運動興起了，要反核他尊重，但不能反核的理由都是在騙，因此他們從當時開始，就拿出科學的資料與數據來一筆一筆打臉。



黃士修回憶，他記得過去不要說是擁核了，只要跟反核人士有一點不同的意見，就會被肉搜和霸凌，但當年他們這群笨蛋就舉著旗子告訴大家，科學理性一直都在，一筆一筆拿科學去打臉這些造謠仔，他記得當時他們做出的第一份報告，就是去破解反核團體綠色公民行動聯盟，而當時綠色公民行動聯盟的副秘書長就是現在的“勞動部長”洪申翰。



他提到，洪申翰當年出了一份報告說，核四廠會燒光大家的錢包，核四廠若運轉要1兆多新台幣，但他當時就以洪的說法來換算，如果核四廠一年發2百億度電，持續運轉40年，再除上8千億度電，等於1度電才1.4元，還包括核廢料處理，這就是當年的反核團體自己算的。

