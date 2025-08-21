墾丁今年暑假天候差　人潮掉3成業者嘆吃土

恆春後壁湖潮間帶是從事潛水、水上遊憩活動的熱門地點，海上有各式水上活動體驗。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東8月21日電（記者 蔣繼平）南台灣度假勝地墾丁近年觀光衰退嚴重，今年暑假已進入尾聲，但7、8月連續受到颱風與西南氣流影響，放晴可下海玩水的日子太少，當地潛水業者直嘆生意比去年差至少3成，暑假旺季吃土，今年可能都不好過。



暑假7、8月本該是墾丁的旅遊旺季，但是7月份有3分之2的時間都在下雨，8月還有颱風與西南氣流影響導致災情，讓當地觀光大受影響。受到沒有陸客、疫情後報復性“出國”等大環境因素，墾丁近年景氣差，再加天候因素，等於是雪上加霜。



恆春後壁湖潮間帶是從事潛水、水上遊憩活動的熱門地點。28歲的潛水教練阿全表示，今年生意比去年一定差比較多，遇颱風或下雨導致客人取消或改時間，他生意剩下去年的3分之1，旺季還這樣子話影響會很大，感覺今年大家可能都不太好過。



墾丁潛水店家郭姓業者表示，今年暑假生意比去年少了3成，不只天氣因素問題、還有規定問題，因為只要浪高超過標準就插紅旗，代表不能下水，一整天就等於報銷不用玩了，就算部分水域浪平也禁止下水，這樣規定太死，生意很難做，盼彈性調整。



郭姓業者已在恆春鎮後壁湖經營潛水生意30年，他說疫情前這條大光路上有幾十家潛水業者，非常風光，但是疫情後已經很多沒營業，收到剩下不到幾家，景氣真的差很多，盼縣府多推常態性活動，避免只有演唱會，粉絲聽完歌就走，幫助有限。



關於暑假人潮，屏東縣民宿協會理事長余松樺表示，墾丁今年人潮比往年不好，應該少了3成，主要是7月天候不佳，8月又有風災水災，而人潮少、做生意的營業額也會變少，住房率也比較少。至於是否會導致業者經營不下去收攤，他說目前還沒有聽到消息。