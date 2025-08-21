蕭旭岑：國民黨新主席首要是回到九二共識

馬英九基金會執行長蕭旭岑接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉10月18日舉行，任期四年，將攸關2026縣市長選舉布局、2028大選提名。馬英九基金會執行長蕭旭岑向中評社表示，新任黨主席必須符合三條件，包括承諾2028大選無私無我；黨的政策論述需回到黨章與黨綱；同時要有能力協調民眾黨合作。



蕭旭岑說，其中最重要的是第二點，回到黨章與黨綱，也就是回到九二共識來處理兩岸關係。因為這是目前唯一兩岸的共同政治基礎，馬英九任內已證明可行，而台灣社會在經歷美國高關稅政策和烏克蘭的戰爭後果後，會重新思考兩岸關係，也瞭解賴清德單邊依賴美國的路線是錯的，因此無須跟著民進黨來否定九二共識，更要積極將九二共識重新放回檯面上來論述，國民黨才有未來。



國民黨主席選舉時程為9月1日至5日進行領表、9月4至5日登記、9月9日公告候選人、10月18日投票、11月1日全代會交接。目前表態參選的有孫文學校總校長張亞中、前“立委”鄭麗文、前彰化縣長卓伯源、前中常委孫健萍；被視為熱門人選的黨籍台中市長盧秀燕則外傳無意競逐，現任主席朱立倫則多次重申希望能順利交棒的立場。



蕭旭岑接受中評社訪問時對此表示，新任黨主席不論是誰，必須符合三大條件，包括一，無私無我，讓黨中央成為2028候選人的最大力量，避免2020，2024的覆轍；二，回顧國民黨的黨章政綱處理兩岸關係，堅持九二共識，證明國民黨有能力處理好兩岸，帶來和平；三，有能力促成藍白合，並承諾2026，2028帶領國民黨與民眾黨合作。



其中在第二個條件上蕭旭岑認為最為重要，他說，新任主席在論述和路線上，不太可能走出新的路線、新的論述，因為黨內有各式各樣的看法，但是符合“憲法”和兩岸人民關係條例，也符合黨章、政綱的，就衹有九二共識，而且過去馬英九時代證明衹有九二共識才能維持和大陸的互動。



蕭旭岑說，這樣既可以和民進黨區隔，也會讓藍營選民有比較明確黨的路線，就是根據“憲法”和兩岸條例而來的九二共識，否則如果還是跟著民進黨的論述走，沒有自己中心思想，遇到大選恐怕還是很難突圍。他認為這次大罷免會引起民意的反撲，是因為罷團和綠營太過分、太囂張，和國民黨的路線和論述沒什麼太大關係，但2028大選就不是這樣。

