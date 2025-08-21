鄭麗文：美國對台灣的狐狸尾巴終於露出來了

黨外在野大聯盟發起人鄭麗文20日晚間到新竹市宣講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月21日電（記者 盧誠輝）藍白大咖20日晚間在新竹市舉行核三重啟公投說明會，黨外在野大聯盟發起人、前“立委”鄭麗文發言強調重啟核電的重要性，她認為如果兩岸和平不打仗，台灣就不需要這樣被美國欺負和勒索，所以只有打垮民進黨，台灣才有活路，也只有下架民進黨，才能保住台積電。



她認為，美國對台灣的真面目與狐狸尾巴現在終於露出來了，為什麼美國敢對台灣軟土深掘、吃人夠夠？因為民進黨完全配合美國的要求，而且還要五毛給一塊，這就是標準的養老鼠咬布袋。未來沒有台積電的台灣GDP要萎縮多少？台灣要少掉多少的就業機會？未來台灣該怎麼辦？



鄭麗文強調，台灣為什麼現在要任由美國這樣拿捏？如果兩岸能夠和平不打仗，台灣就不需要被美國這樣欺負與勒索。台積電也當然可以留在台灣。看到烏克蘭的現況，台灣難道還要傻傻地成為下一個烏克蘭嗎？大家腦子要清醒一點，因為台灣的利益和美國的利益是不一樣的，只有打垮民進黨，台灣才有活路，只有下架民進黨，才能保住台積電。



國民黨新竹市黨部20日舉行“挺公投、反惡罷”晚會，包括台灣民眾黨主席黃國昌、中國國民黨籍“立法委員”羅智強、徐巧芯、林思銘、鄭正鈐、廖偉翔、無黨籍“立委”高金素梅、民眾黨台北市議員林珍羽、國民黨新竹市黨部主委李縉穎、民眾黨中央委員蔡壁如、黨外在野大聯盟發起人鄭麗文、以核養綠發起人黃士修、歷史哥李易修等人都到場出席。現場擠進逾2百人到場聽講。



鄭麗文表示，全世界都知道，未來最重要的賽道就是AI，所以沒有電力就沒有算力，沒有電力就沒有“國力”，若台灣真的要開一個大的算力中心，就必須蓋一座核電廠，而台灣現在卻沒有使用核電廠。台灣是位在太平洋的島嶼，未來面對地球暖化將首當其衝，所以台灣應該要用乾淨且不會排碳的電。



鄭麗文指出，現在包括英國、歐洲，甚至連發生過福島核災的日本，都要重啟核電，因為核電最安全、乾淨、穩定與便宜。而台灣只要重啟核三廠，就可以馬上幫大家省下新台幣3百億元，如果能夠重啟核四廠，更可以省下3千億元。現在台灣是在野黨在幫大家省錢，執政黨卻一直要把新台幣送到美國去，掏空台灣。



她強調，沒有核電，台灣就沒有未來。當全世界都在加快腳步蓋核電廠的時候，只有台灣在把現有的核電廠關掉，全新還未啟用的核四廠也不願意用，難道是要把台灣逼向絕路嗎？台灣現在用的是最骯髒的電，一直在用肺和人命發電，用得還是全世界最貴的天然氣，就是跟美國買的，萬一哪一天斷氣了怎麼辦？