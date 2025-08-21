墾丁也是潛水勝地　潛點多且生態豐富

墾丁是台灣知名的潛水勝地，後壁湖潛水特色為魚類種類豐富，可見雀鯛、獅子魚、蝴蝶魚、小丑魚及各種裸鰓類小生物。（圖：墾丁南勇潛水提供） 中評社屏東8月20日電（記者 蔣繼平）墾丁是台灣知名的潛水勝地，擁有豐富的海洋生態和多樣的潛點，適合各種程度的潛水者，無論是初學潛水的新手，還是追求刺激的進階潛水員，都能在墾丁找到適合自己的潛點和體驗。



恆春鎮後壁湖漁港一帶是從事潛水、水上遊憩活動的熱門地點，不少潛水店家在此營業攬客，距離下水點也近，附近知名潛點有：後壁湖餵魚區、花園軟珊瑚區、核三廠出水口西側等，都是適合初級新手，水深約13公尺到18公尺左右。



後壁湖潛水特色為：珊瑚覆蓋率極高，混合軟硬珊瑚生態，魚類種類豐富，可見雀鯛、獅子魚、蝴蝶魚、小丑魚及各種裸鰓類小生物。



另外核三廠出水口海域因受溫排水影響，適合冬季潛水，比較不怕冷，一直是潛水教學、初階攝影、浮潛導覽與自由潛水練習的首選地點。



潛水一次的費用取決於類型，譬如選擇體驗潛水、持證潛水、船潛、岸潛等類型。適合新手的體驗潛水費用約在新台幣2500到3000元左右，時間大約2.5小時到3小時，需要先上課、試潛、再由教練陪同下水。



墾丁浮潛價格大約落在新台幣350元到700元之間，主要是根據不同的店家和活動內容安排有所差異。