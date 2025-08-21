黃國昌：綠營根本不相信法治　只信皇帝制

民眾黨主席黃國昌20日晚間到新竹市宣講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月21日電（記者 盧誠輝）藍白大咖20日晚間在新竹市舉行核三重啟公投說明會，台灣民眾黨主席黃國昌表示，“經濟部長”郭智輝已用行動告訴民眾，綠營根本不相信法治，只相信皇帝制，因為郭說公投沒有意義，只有賴的話是聖旨，但他想說的是，公投一點也不無聊，更不是廢話。



國民黨新竹市黨部20日舉行“挺公投、反惡罷”晚會，包括台灣民眾黨主席黃國昌、中國國民黨籍“立法委員”羅智強、徐巧芯、林思銘、鄭正鈐、廖偉翔、無黨籍“立委”高金素梅、民眾黨台北市議員林珍羽、國民黨新竹市黨部主委李縉穎、民眾黨中央委員蔡壁如、黨外在野大聯盟發起人鄭麗文、以核養綠發起人黃士修、歷史哥李易修等人都到場出席。現場擠進逾2百人到場聽講。



黃國昌指出，核三重啟公投是由民眾黨所提案，國民黨也支持，“立法院”決議後才決定舉辦，而公投主文寫的是“是否同意經過主管機關確認無安全顧慮審核安全後使用核能”，卻被民進黨一堆“立委”與親媒體人稱說公投主文是廢話且毫無意義，包括重啟核三公投第四場意見發表會，對方派的年輕女生在台上也這麼說。



黃國昌提到，其他人這樣說他都可以諒解，畢竟可能是對法條不熟，但綠委說出這種言論，就代表“立院”在修法的時候，綠委都在睡覺，因為核子反應器設施管制法第六條規定，就是“經營者經過主管機關確認無安全顧慮”，經營者是台電，卻從未申請過核三延役。因此，人民正在透過公投告訴政府，大家要用核電，不准再繼續不作為。



他認為，公投通過後，行政機關就有義務實施，這不無聊也不是廢話，最過分的就是“經濟部長”郭智輝，郭用行動告訴民眾，綠營根本不相信法治，只相信皇帝制。郭說公投沒有意義，安全不能拿來公投，核電要重啟必須遵循“兩個必須與三個原則”，這其實都是郭在附和賴清德的話。



黃國昌強調，郭智輝明知行政機關有義務，卻還要配合綠營，難道只有賴清德講的話是聖旨？法律條文卻被看成垃圾？事實上，原因在於郭智輝知道自己已經要下台了，如今正進行官位保衛戰，想緊抱賴清德大腿，民進黨現在的奧步，就是想盡辦法讓大家不要去投票，所以他呼籲大家823一定要出門投票。