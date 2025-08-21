綠教科書去中國化　侯漢廷痛批離譜、誇張

左起新竹清華大學兼任助理教授何志勇、台北市議員侯漢廷、前“立委”陳學聖。（照片：何志勇提供） 中評社台北8月21日電（記者 張穎齊）針對國小教科書去中國化，侯漢廷表示，小學課本獨化非常離譜、誇張。中秋、元宵、端午，課本上說是“漢人”傳統節日，不講“中國人”。甚至還問小朋友“參加過哪些漢人節慶？”試問讀到小學四年級了，誰沒有過過新年？孫文推翻滿清建立“中華民國”，小六的課本篇幅也僅三分之一頁，而且還放在附錄，而其地圖完全是“一邊一國”史觀。



中國國民黨籍前“立委”陳學聖與新竹清華大學兼任助理教授何志勇，20日在網路直播節目《志聖鮮思》，邀請侯漢廷，討論時事議題。



何志勇提到，正逢抗戰勝利80週年，賴清德發文談太平洋戰爭，卻絕口不提“中華民國”，刻意忽略美國在珍珠港事變之後對日本宣戰，並因此與“中華民國”成為軍事同盟的歷史事實；賴清德去年底過境夏威夷時，只提台灣是南島語系。他以為只要不講，大家都不知道，但出了台灣，其實全世界都清楚這些歷史脈絡。賴清德對內一直想要打造自己是“中華民國主權”捍衛者的形象，實際上卻是扭曲歷史、顛倒是非。



陳學聖則表示，民進黨改變史觀從學生開刀。但藍營有點可惜，都在退縮。民進黨提新史觀，就應該對陣不讓他散播。國民黨如不努力振作，未來“中華民國”114年史觀可能因此消失，改從1945年開始。



