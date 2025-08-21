游盈隆歎綠營未覺醒　823罷免結果一樣慘烈

台灣民意基金會董事長游盈隆。（中評社 資料照） 中評社台北8月21日電／823公投、罷免投票倒數。台灣民意基金會董事長游盈隆20日在臉書發文指出，距離823第二波大罷免與核三延役公投僅剩不到50小時，情勢已相當明朗。他表示，罷免結果幾乎確定會延續7月26日首波大罷免“25比0”的慘烈結果。但至於核三延役公投能否突破500萬同意票，仍是難以預料的變數。



游盈隆說，823第二波大罷免與核三延役公投，已剩不到50個小時。從各種跡象看來，第二波大罷免結果7：0，已成大勢所趨；至於核三延役公投的結果，因公投主旨模稜兩可，缺乏強大號召力與急迫性，同意票能否衝破500萬票大關，還是個未知數。



游盈隆回憶，記得7月26日晚上第一波大罷免結果25：0出爐後，他隨即公開表示，823第二波大罷免結果依然是7：0，不必期待奇蹟出現，引發媒體廣泛報導。游盈隆透露，他是立基在堅實的政治理論與經驗基礎上，絕非刻意唱衰罷免方。果然，25天過去了，第二波大罷免已開始倒數計時，整個情勢正朝他所指的方向發展。



游盈隆觀察，726大罷免大失敗，對綠營來說，就像是一次八級政治強震，對府、院、黨、黨團皆帶來嚴重傷害，迄今餘波蕩漾，餘悸猶存。到目前為止，衹有民進黨秘書長林右昌引咎辭職，其他利害關係人如民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、聯電創辦人曹興誠、綠委沈伯洋等仍不動如山。還心存僥倖，以為只要“眼一擠，脖一縮”，妄想頭過身就過，不必負任何責任。

