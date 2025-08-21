綠營候選人操縱地檢署？朱凱翔喊太可怕了

台北市議員柳采葳與媒體人朱凱翔。（截自“誰來早餐”YouTube直播畫面) 中評社台北8月21日電／近日網路流傳綠營關說的簡訊，不但有求官關說，還有包括九合一選舉期間，有綠營縣市長候選人質疑藍營行為涉及賄選，傳訊給民進黨大老、前祕書長，該前祕書長再轉達給“法務部長”，對方竟稱立即轉知處理。媒體人朱凱翔質疑民進黨候選人竟能操縱地檢署？開外掛讓人覺得可怕。



朱凱翔20日在《誰來早餐》節目與國民黨台北市議員柳采葳談到，近日暗網不只是求官關說曝光，19日晚間又有一批簡訊曝光，是九合一大選期間，綠營縣市長候選人被打得落花流水，他就開始“希望”地檢署去查藍營候選人跟前縣長是否有賄選情事，寫了一大堆內容傳給綠營前祕書長，然後這前祕書長再傳給前“法務部長”。內容也是讓人覺得很可怕！原來所有民進黨候選人都開外掛，因為他可以操縱地檢署！



根據《中時新聞網》報導，朱凱翔指出，綠營候選人指控，藍營候選人竟然可以動用慈善團體去動用物資，過去該善團從未在選舉時捐贈物資，稱這是疑似賄選的證據。又說藍營候選人穿著背心去跑紅白帖、去上禮、致奠，這個應該可以查察賄選吧？“這個（圖）先不要秀好了，在疑似的狀態下，先用轉述的方式”。



朱凱翔表示，該縣市地檢署的主任檢察官，跟藍營大樁腳是好朋友，綠營候選人質疑這些事證都不查，所以就揀出這些事證，傳給綠營前祕書長，叫他傳給前“法務部長”，然後時任“法務部長”就隨即說：收到了！“欸，真的是黨證辦錯張，下次出來選舉，你的對手就是有司法外掛！”