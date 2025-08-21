台媒曝文策院拒揭財報百億“國發基金”打水漂

文策院。（照片：文策院臉書） 中評社台北8月21日電／由台前“文化部長”鄭麗君一手孕育的文策院手握新台幣百億“國發基金”，成立一始喊出敦聘民間專業人士力拼“超韓趕日”，近期上任的第四任董座卻直接由台“文化部次長”王時思兼任，讓文化界人士齊搖頭，直指文策院百億投資效益沒見著，卻先自砸“民間主導”的招牌，挾持政府資源大搞“收編”，簡直是文化“白手套”。



根據《CTWant》調查，全名為“文化內容策進院”的文策院成立於2019年，是“文化部”為了擺脫把持影視補助者遴選與撥款批評，盼甩開長年被詬病“球員兼裁判”的形象，因而在鄭麗君主導下，每年狠砸10億元經費運營成立的單位，手握“國發基金”中的百億文化預算，從過去對文化產業純補助改為“入股”投資形式，包含影視、視覺藝術跟表演藝術等文化工作者，前仆後繼地投遞申請計劃，望獲得文策院關愛的眼神。



攤開文策院“加強投資文化創意產業實施方案”清冊赫然發現，截至2024年底止，文策院本身就砸了57.37億元投資文化產業，若再加上搭配的民間資金就高達102.26億元，類別洋洋灑灑十項，包含“電影”、“音樂及表演藝術”、“數位內容”、“流行音樂及文化內容”、“文化資產應用及展演設施”、“廣播電視”、“設計品牌時尚”、“視覺藝術”、“出版”與“其他”，但其中主要仍以“廣播電視”及“電影”投資為最大宗，加起來接近四分之三。而文策院邀請“搭伙”的民間游資，不乏重量級財團，包含中信金砸了4.1億最多、富邦金1.9億、聯電宣家也投資了1.1億。



報導指出，然而，文策院始終未公布，究竟這些投資實質認列損益如何，也引發文化界不少人質疑，文策院實質控管的百億投資，是否根本曲高和寡“打水漂”？文化人余永寬就具體指出，改編自鏡文學出品、講述白色恐怖事件的《餘燼》總投資額已經破億，光“文化部”、文策院和地方政府投入的納稅錢就破了6,000萬元，票房收入卻不到600萬，類似故事不勝枚舉，“難怪文策院不敢公布實質投資損益”他苦嘆。



另一名藝文界人士表示，其實文策院成立6年來，本身內部就傾軋不斷，從首任董事長丁曉菁上任以來，找來的院長胡晴舫原是公關高手，各界充滿期待，沒想到丁曉菁自己先和胡晴舫因細故吵了起來，還驚動時任院長蘇貞昌“調停”，文策院都還沒端出成果，就先因內部角力鬧笑話。