徐國勇接綠秘書長　謝寒冰：賴不會換卓榮泰

謝寒冰。（截自“張雅婷辣晚報”YouTube直播畫面) 中評社台北8月21日電／前“內政部長”徐國勇將接任民進黨祕書長，兼任民進黨主席的賴清德表示，他將會是全方位的祕書長。資深媒體人謝寒冰昨日評論表示，徐國勇接任民進黨祕書長，代表“行政院長”卓榮泰絕對不會被換掉。



謝寒冰20日在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，賴清德說徐國勇是全方位的秘書長，他認為是全方位開幹的秘書長。他也不認為徐國勇上來之後，朝野關係會緩解。而且賴清德大可以等到823之後再宣布，他幹嘛那麼急，很顯然他沒打算等，表示賴清德雖然嘴巴不認，可是他心裡頭已經知道，823可能輸定，就結束了不用等了，就開始做823之後的布局。



根據《中時新聞網》報導，謝寒冰表示，賴清德要徐國勇接民進黨祕書長，就代表卓榮泰絕對不會換。因為徐國勇進政治圈是卓榮泰引進的，卓榮泰跟徐國勇以前是同學，所以他們兩個人都是謝系的。後來徐國勇跟蔡英文走得比較近，有人說他是英系；前“立委”郭正亮卻說他根本不是英系，因為英系聚會他從來都沒去。所以在這種情況下，賴清德恐怕沒有向英系低頭，賴清德找徐國勇，是因兩人過去交情就很不錯，更重要的是徐國勇跟他一樣，是鬥雞性格，都是跟你鬥到底的性格。



謝寒冰指出，他以前上過徐國勇節目，他曾是社會記者，評論社會事件時，徐國勇最後結論，還是馬英九的錯，他嚇一跳，這跟馬英九有什麼關係？徐國勇就是這種性格的人，徐國勇在民進黨內人和是不錯，跟各派系都有交情，可是他也是個鬥雞性格。



謝寒冰認為，賴清德找徐國勇來，一方面是讓他跟各派系取得平衡，因為現在各派系反他的很多，他需要徐國勇去幫他安撫一些勢力。