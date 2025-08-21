郭智輝拋新台幣兌美元31　賴士葆：滿合理

藍委賴士葆。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月21日電（記者 張穎齊）新台幣匯率波動大，目前是兌換美元30。台“經濟部長”郭智輝20日拋出希望維持過去6年的31元，台“央行”消毒說由外匯市場決定。中國國民黨籍“立委”、財政委員會召委賴士葆21日表示，還滿合理，匯率、關稅導致台灣外銷、傳統產業悽慘，希望有穩定的價位。



郭智輝20日在“立法院”經濟委員會上脫口說出，“經濟部”已與“央行”討論，希望匯價不要波動太大，且能維持過去6年平均匯價31元”。“央行”晚間急發聲明消毒，指郭智輝是在反應業者意見，並強調“事實上，新台幣匯率係由外匯市場供需決定”。



賴士葆21日出席“立法院”朝野黨團協商前受訪。賴士葆表示，匯率是一個供需的決定，台灣每天外匯市場是20億、30億美元在交易，台灣外匯存底是5900多億美元。“央行”要想辦法調節。



賴士葆說，台灣現在外銷、傳統產業很淒慘。因應關稅、新台幣匯率還升值，所以產業都最怕匯率。這不只影響出口美國、歐洲及其他地方市場。他當然希望匯率能愈穩定愈好，在匯率這麼淒慘狀況下，關稅也很慘。他認為“央行”應考慮民間企業需要，有穩定的價位比較好。郭智輝只是把民間需求講出來。31元，賴覺得蠻合理。



媒體問，傳出國民黨籍台中市長盧秀燕、黨主席朱立倫都不選主席？賴士葆說，再說，他先去開朝野黨團協商。