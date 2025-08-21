台積電變美積電？連勝文嘆預言恐成真

國民黨副主席連勝文。（中評社 資料照） 中評社台北8月21日電／根據外媒引述消息人士說法，美國政府考慮以補助科技大廠如台積電、三星等，以換取該公司的股份。中國國民黨副主席連勝文指出，民進黨認為只要採取相信“民主價值同盟”的意識型態，和美方的溝通模式，就可以無往不利，若真的是這樣，民進黨根本就是完全的誤判，從而導致台灣必需去面對，超出我們能力範圍所能承受的壓力。



連勝文20日在臉書發文表示，根據新聞傳出美方將有可能以補助金額為對價投資台積電，消息一出造成台股20日狂跌728點，而台積電也跌超過4%！他在今年3月7日發表在臉書的文章中即判斷，美方很有可能會要求台積電釋股，以取得一定的股權，甚至進入董事會，現在看起來，他當初的預測好像不幸要變成現實。



連勝文認為，美方最有可能的，還是投資在台積電美國的分公司，也就是要求台積電分拆美國的晶圓代工業務，再以補助金額為對價，投資分拆出來的新公司，而這家公司就將是不折不扣的“美積電”。



連勝文指出，民進黨始終相信“民主價值同盟”的意識型態，就能夠讓他們在對美談判中無往不利；但特朗普政府很明顯告訴你，就是“Show me the money first”。至於理念或是意識形態等，並不是他們優先考量的重點。