台明年防務預算上看8500億　占GDP3%

明年度“國防”預算規模可望逾新台幣8000億元。（軍聞社提供資料照） 中評社台北8月21日電／“行政院會”21日將拍板明年度“中央政府”總預算案，但受新版《財政收支劃分法》、防務預算須達GDP的3%影響，台“行政院長”卓榮泰稱舉債近新台幣4000億元。據悉，編列歲出規模約3兆元、歲入約2.7兆元，歲入將結束連4年成長，防務預算規模可望逾8000億元。另外，“政院”列出軍公教加薪3%、不加薪2版本，待今日院會做出最終決定。



台灣今年防務經費採北大西洋公約組織標準計算，納海巡、退撫相關支出，整體金額達9495億元，占GDP約3.32%，逾賴清德喊出的3%目標。卓榮泰21日上午11時將親上火線主持院會後記者會，預料將說明預算編列內容。軍公教明年是否加薪3%也將揭曉。



“賴政府”為維持既有施政計劃，明年歲出約3.03兆元，成長3.8%，歲入約2.86兆元，歲入歲出差短約1727億元，呈現為赤字預算。差短將舉債支應，加上還本付息，預估舉債2992億元，壓在3000億元內。預估至2026年底累計債務6兆7503億元，占前3年度平均GDP比率為26.5%，符合公債法不超過40.6%限制，且較今年度減少0.5個百分點。



卓榮泰昨天說，台灣將啟動AI新十大建設，採逐年規畫，首年經費與內容將於總預算呈現。施政亮點著重擴大內需，納入健康台灣、AI新十大建設、六大區域治理等部分。



卓榮泰日前透露，明年度舉債接近4000億元。由於《財劃法》修法後，“中央”有3753億元要給地方，因財政缺口增加，“政院”已要求各部會明年度預算“零成長”。



但地方政府憂心，依照“政院”先前釋出的消息，一般性補助款“定額”改“申請”，連社福等必要支出都得看中央臉色，計劃型補助款也只剩50%。如此一來一往，《財劃法》修正後撥補給地方的錢已完全抵銷。



據了解，明年防務預算歲出約5000億元，加上“新式戰機採購”及“海空戰力提升計劃採購”特別預算執行的最後一年691億元、1150億元韌性特別預算、800億非營業基金，若再納入“立法院”審查的軍購特別條例分年度編列預算，明年度防務總預算恐破8000億元。



此外，外界關注軍公教是否加薪3%，“總統府”19日召開的預算會議，未著墨軍公教加薪案，也未放入明年度總預算規畫。知情人士指出，今日“行政院會”若決定軍公教加薪3%，共需支出282億元，由“中央政府”負擔166億元、地方政府負擔116億元。



