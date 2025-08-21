藍：邱議瑩選民為何找柯志恩投訴？她應反思

國民黨高雄市黨部發言人張永杰。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月21日電（記者 蔣繼平）爭取高雄市長初選的綠委邱議瑩自稱是藍營高雄市長人選、藍委柯志恩“假想敵”才被藍營追打。中國國民黨高雄市黨部發言人張永杰21日反嗆，兩件陳情案都是市民陳情，為何柯志恩揭露後才引起重視，邱應反思，根本沒有什麼假想敵，衹有盡力來解決市民的問題。



邱議瑩的選區近期接連爆出“大樹區和山太陽光電發電設施”開發案將大樹區51公頃山坡地開發為太陽光電場；以及高雄美濃吉洋里一塊面積近1公頃的農地遭不肖業者盜採砂石挖成深達20公尺巨坑，且坑底因豪雨變人工湖，都引發爭議。



邱議瑩20日自辦媒體茶敘時提到柯志恩已將她視為主要假想敵，否則不會每天追著她的選區，任何事情就追著她打。



對此，國民黨高雄市黨部發言人張永杰21日回應表示，邱議瑩自稱認為國民黨已將她當作市長選舉假想敵，只能說真的想太多，真的沒有什麼假想敵，衹有盡力來解決市民的問題。

​

張永杰指出，不管是大樹光電還是美濃盜採，其實都是市民陳情到柯志恩辦公室的投訴案，出身高雄的藍委陳菁徽也共同來追蹤這些陳情案的問題，根本沒有針對什麼特定的選區。



張永杰強調，國民黨秉持的原則很簡單，市民有冤情，就盡力來解決問題。



張永杰更說，為什麼自己選區內的市民，不願去找在地民代陳情，反而卻來找柯志恩？為什麼這幾次的重大的案子，都是柯志恩揭露以後才受到相關單位的開罰與引起社會的重視與矚目，邱議瑩應該反思這一點。