大咖都不參選黨主席會內亂？朱立倫不回應

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北8月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉10月18日舉行，由於攸關2026縣市長選舉布局、2028大選提名，傳出藍營內部憂心黨籍台中市長盧秀燕如不參選，現任主席朱立倫也不尋求連任，可能陷入內亂。對此，朱立倫今天強調，他從頭到尾的態度都一致，就是在8月23日以前，全力反惡罷，大家團結一致。



國民黨主席即將進入改選，傳出盧秀燕無意參選，日前她與朱立倫同台時還特別誇朱，引發兩人結盟，朱可能續任的聯想。但朱立倫子弟兵凌濤近日受訪時強調，朱立倫的交棒意志堅定超乎外界想像。藍營內部因此傳出憂心朱盧都不接黨主席，恐讓國民黨陷入內亂。



朱立倫今天前往新北新店，陪同後天將進行罷免投票的藍委羅明才車隊掃街，他受訪時面對此問題，雖未重申自己盼望順利交棒的立場，但強調他的態度都是一致的，目前就是全力反惡罷。



朱立倫說，現在所有的關鍵都是在8月23日，要反惡罷、拚公投過關，尤其是要慎防民進黨會不擇手段，在最後關鍵做出惡罷行為，所以一定要戰戰兢兢、戒慎恐懼，此次罷免投票有7席藍委，每一席都要守住。



朱立倫表示，這一段時間他一再呼籲，絕對不能因為726的大勝，有任何的鬆懈，大家一定要全力以赴守住每個席次。



朱立倫也說，所以今天他特別來陪羅明才車隊掃街，羅在他擔任新北市長期間，對新北的貢獻非常大，這幾年對於現任新北市長侯友宜也是全力配合、支持，其貢獻絕對值得大家繼續肯定，但民進黨現在是集全黨的力量，加上罷團惡意抹黑、造謠，所以仍需戰戰兢兢、戒慎恐懼。