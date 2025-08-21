特朗普稱綠電世紀大騙局　吳思瑤：不必跟走

綠委吳思瑤。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月21日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普昨日怒轟風力、太陽能是世紀大騙局。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤21日表示，每個國家能源政策條件不盡相同，特朗普也說過支持美麗乾淨的燃煤。但台灣發展再生能源是與國際淨零碳排的趨勢在走，不必跟隨哪國。



特朗普20日於自己的社群平台“Truth Social”發文表示，“任何建造並依賴風車和太陽能發電的州，電費與能源成本都出現創紀錄增長。這是本世紀最大的騙局！我們不會批准風力發電或破壞農田的太陽能，美國愚蠢的日子已經結束了”！這是他首次明確表示將阻止新的綠電計劃。



吳思瑤21日在“立法院”受訪表示，台灣發展再生能源方向，是與歐盟先進國家一致，符合國際淨零碳排的趨勢在走，走在正確的道路。



吳思瑤指出，大家可能擴大解讀特朗普對美國再生能源批判、使用核能的言論。但大家別忘了，特朗普在前段時間，還自稱非常支持燃煤發電，特朗普甚至稱許煤炭是美麗又乾淨的能源，這跟台灣社會接受程度又是大相逕庭。



吳思瑤強調，她對美國的能源發展政策表示尊重，但在台灣不能一概複製沿用，社會共識並不同。就像特朗普說過支持燃煤發電，大力推廣美國美麗乾淨的燃煤，但這說法在台灣顯然不會被接受。因此台灣不必然跟著哪國的能源發展，台灣會走在正確的道路，跟進國際淨零碳排、利用再生能源。