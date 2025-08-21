台防務預算編9495億元GDP3.32%

台灣編列明年防務預算加計“退輔會”與“海巡署”預算總計新台幣9495億元，較今年增加1768億元，占明年GDP的3.32%。（照片：“行政院”提供） 中評社台北8月21日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰21日拍板2026年總預算案，歲入新台幣2兆8623億元、歲出3兆0350億元，受新版《財政收支劃分法》影響，須舉債2992億元。防務預算部分，仿照北約計算模式，加計“退輔會”與“海巡署”預算總計9495億元，較今年增加1768億元，占明年GDP的3.32%，較今年增加0.5%。



卓榮泰在“行政院會”後記者會說，明年度總預算編列已經向賴清德報告，並經“行政院會”通過，明年度歲入共編列2兆8623億元，較今年度預算數3兆1648億元，大幅減少3025億元，約減9.6%；歲出共編列3兆0350億元，較今年度預算數2兆9250億元，增加1100億元，約增3.8%。



不過，726大罷免後，卓榮泰釋出“內閣”改組訊號，若“行政院長”換人，明年度總預算將須重送；卓拍板明年度總預算，意味著他將續任。



“行政院”21日討論通過“2026年度“中央政府”總預算案暨附屬單位預算及綜計表”，其中“國防”經費支出編列5614億元，加計特別預算1792億元、非營業特種基金654億元、納列“退輔會”退除役官兵退休給付1064億元，及“海巡署”支出371億元，“國防”預算共9495億元，占明年GDP的3.32%。



“行政院”21日上午召開院會後記者會，由“行政院長”卓榮泰親自領軍，“行政院副院長”鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、“主計總處”主計長陳淑姿、“財政部次長”李慶華、“經濟部次長”賴建信、“國發會副主委”高仙桂出席。



明年度總預算歲入歲出短差1727億元，另債務還本1265億元，共2992億元全數舉債支應。卓榮泰表示，受今年3月新的財政收支劃分法影響，明年要分給地方政府約逾4600億元，比今年多了58%，因此財政出現大缺口，明年總預算加上特別預算，需舉債4千億元。