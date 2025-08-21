朝野共識：汽機車減徵貨物稅延至2030年底

朝野黨團協商。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月21日電（記者 張穎齊）傳出台灣將開放美國車零關稅進口，“立法院”財政委員會今天協商攸關汽機車汰舊換新減徵貨物稅的貨物稅條例第12條之5條文修正草案。朝野“立委”達成共識，將減徵期限延長至2030年底，同時納入新購汽機車也可減徵貨物稅，汽車汰舊換新最高可減徵新台幣10萬元，預計下週會三讀通過。



“立法院”財政委員會21日針對“貨物稅條例第十二條之五條文修正草案”案進行朝野黨團協商，出席官員有“財政部長”莊翠雲、賦稅署長宋秀玲、“經濟部”“政務次長”何晉滄等。“立委”有財委會召委、中國國民黨籍“立委”賴士葆、民進黨籍“立委”賴惠員、鍾佳濱、李坤城、郭國文、吳秉叡、王世堅、台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊等。



現行貨物稅提供汽機車汰舊換新減徵貨物稅優惠，將於明年1月7日到期，各界關注是否能夠延續。台灣車廠日前提出訴求，包含延長汽車汰舊換新減徵新台幣5萬元貨物稅優惠，並爭取購買新車也能適用。



為持續鼓勵報廢或出口中古汽車並換購新車，以促進相關產業發展及節能減碳，朝野“立委”都同意延長汽機車汰舊換新減徵貨物稅的優惠措施，期限延長至民國2030年12月31日。



此次修法也納入產業的意見，購買新車也可以減徵貨物稅，在考量節能減碳的政策下，朝野“立委”達成共識，在2030年底前，購買2000cc以下小客車並完成掛牌，該小客車應徵的貨物稅，每輛減徵5萬元。



也就是說，加上現行汽車汰舊換新的5萬元，如果購買的新車又是2000cc以下，總共可減徵貨物稅10萬元。

