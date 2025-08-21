黃國昌嘆：民進黨執政後一個個小丑出來

民眾黨主席黃國昌受訪。(照:民眾黨提供) 中評社台北8月21日電／民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文20日帶著先前被他帶去蘭嶼核廢料貯存場的礦泉水，到中國國民黨中央黨部送水，卻被國民黨發言人楊智伃一口乾了，被網友嘲諷遭反殺。台灣民眾黨主席黃國昌今天受訪嘆息，過去的民進黨在黨外時期的時候，雖然穿草鞋，但是都可以吸引到很多很有理想性、很有能力的年輕人。到了2025年的民進黨政進入第9年，手上握有龐大的資源，結果看到民進黨最近的表現，一個小丑、又一個小丑推出來。



綜合台媒報導，民眾黨團提出核三延役公投，將於823進行投票，黨主席黃國昌今天率領台北市黨公職進行宣傳核三延役公投同意票，進行車隊掃街拜票，上午先是從萬華青年公園出發，要掃萬華、士林、北投等區。



昨日陳聖文帶著“朱立倫、黃國昌、蔣萬安、徐巧芯、羅智強”送給選民的礦泉水到蘭嶼核廢料貯存場後，他再帶著瓶裝水現身國民黨中央黨部稱要送給這些人喝，卻中途被國民黨發言人楊智伃攔截，楊智伃更當場打開水喝下肚。陳聖文則對媒體講，“我們不要理她！不要給她鏡頭！”整個畫面相當突兀，網路瘋傳，大多解讀陳聖文遭到反殺。



對此，黃國昌受訪時先嘆了一口氣表示，老實說，過去的民主進步黨在黨外時期的時候，雖然沒有什麼資源，穿草鞋，但是都可以吸引到很多很有理想性、很有能力的年輕時代來參與政治。到了2025年的民主進步黨長期執政進入第9年，手上握有龐大的資源，結果看到民進黨最近的表現，一個小丑、又一個小丑推出來。跟台灣社會顯示什麼叫做…..“我也不曉得用什麼形容詞會比較好，我想網友可以自己填空”，讓人看了覺得是不勝唏噓。