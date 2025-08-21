30歲奧運羽球金牌李洋將任“運動部長”

兩屆奧運羽球金牌得主，現年30歲的李洋內定出任台灣首任“運動部長”。（照：李洋臉書） 中評社台北8月21日電／“運動部”將於9月9日正式掛牌，傳出兩屆奧運金牌得主，30歲的羽球運動員李洋有望接任首任“部長”，寫下運動員轉戰體育“最高行政首長”的歷史新頁。現任“部體育署長”鄭世忠擔任“次長”，名單已在昨天送入“行政院”和“總統府”經高層核定。



卓榮泰今日出席活動時雖未正式宣布“部長”人選，但表示，今天已經正式核定明年度“運動部”經費達到新台幣248億元，為史上第一高，希望未來主持“運動部”的人員可以妥善運用、充分發揮。



早在先前，李洋、奧運金牌“舉重女神”郭婞淳及網球名將盧彥勳等人都是“運動部長”的熱門人選，甚至一度傳出李洋已經婉拒邀請的消息，隨著掛牌時間逼近，部長人選遲遲未出爐，讓各方人馬相當焦慮。



“運動部長”一職，一直是台灣師軌大學、體育大學、台灣體育運動大學等體系競逐的目標之一。李洋獲兩屆奧運金牌加持，最終出線。



30歲的李洋羽球生涯很勵志，乙組出身的他身材並不出色，一度因無法晉升甲組放棄羽球，但轉戰雙打後找回自信心，比賽成績大躍進，在“全國”羽球排名賽拿下乙組冠軍晉升甲組，接著與王齊麟搭檔更替台灣拿下首面球類項目奧運金牌。



2024年兩人再次搭檔出征巴黎奧運，再次成功拿下金牌，成為奧運羽球歷史上首次以相同組合衛冕金牌的男雙，李洋也在同年底的台北羽球公開賽結束後退休，畫下完美句點。