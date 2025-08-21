卓榮泰：明年增撥4165億給地方　財政缺口

“行政院長”卓榮泰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月21日電（記者 鄭羿菲）“行政院會”今天通過明年度總預算案，“行政院長”卓榮泰指出，因應新版財政收支劃分法，明年度挹注地方財源部分較今年度增加釋出財源新台幣4165億元，造成“中央”財政缺口。



卓榮泰說，總預算債務舉借2992億元連同特別預算1008億元，合共4000億元，金額不低。



卓榮泰在“行政院會”後記者會說，2026年度總預算編列已經向賴清德報告，並經“行政院會”通過，明年度歲入共編列2兆8623億元，較今年度預算數3兆1648億元，大幅減少3025億元，約減9.6%；歲出共編列3兆0350億元，較今年度預算數2兆9250億元，增加1100億元，約增3.8%。



他表示，目前是經濟關鍵階段，但因應新版財劃法，相較今年，明年挹注地方財源，增加釋出4165億元，造成“中央”財政缺口。



他強調，政府財政即便縮減，努力要做的事還是很多，因此明年“國防”經費、衛福、長照、打詐、治水、運動AI新十大建設各項預算都酌有增加。



卓榮泰也呼籲朝野各黨團累積過去審查預算的經驗與共識，此次審查過程能努力促成更和諧、有效率，且符合“憲法”跟預算法精神，相信兩院也應該都有高度體認與共識，也有利於未來發展。