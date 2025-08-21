鍾佳濱：特朗普封殺新能源　不能解讀反綠電

鍾佳濱接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月21日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普宣布封殺所有風力、太陽能發電計劃，更怒轟是世紀大騙局；特朗普5月也宣示將在2050年前將核能發電能力由現行約100GW擴增至400GW。民進黨籍“立委”鍾佳濱向中評社表示，美國需要充足的石油，以壓低昂貴的能源、物價、抑制通貨膨脹，更需要推動AI半導體，國際能源市場最大需求就是綠能，沒理由反對再生能源與綠電，不能這樣解讀。



特朗普20日於自己的社群平台Truth Social發文表示，“任何建造並依賴風車和太陽能發電的州，電費與能源成本都出現創紀錄增長。這是本世紀最大的騙局！我們不會批准風力發電或破壞農田的太陽能，美國愚蠢的日子已經結束了！”這是他首次明確表示將阻止新的太陽能計劃。



出身屏東的鍾佳濱21日在民進黨“立法院”黨團辦公室接受中評社訪問表示，特朗普的能源政策，不能從單一面向去解讀，他舉例從全球石油價格來看，美國能源政策能讓原油價下跌，因目前輸出石油天然氣的大國是俄羅斯，而俄羅斯的原油價格居於高檔，是對俄羅斯的侵略戰爭有利。但可看到油價便宜，則對俄羅斯軍費負擔增加；反之油價便宜，對美國通膨能減緩。



鍾佳濱說，特朗普的關稅政策就是會導致提高美國的通膨，當然特朗普的智囊團不會不瞭解，一致主張抑制通膨、降低物價，那就是希望得到充足的石油，壓低油價，也能降低昂貴的能源。所以談特朗普是否不喜歡綠電、再生能源？難以藉此推論。



他強調，美國同時也積極推動AI、半導體、電子產業，而目前國際能能源市場的最大需求者是美國，能源市場也是再生能源、綠能，特朗普沒理由想把半導體產業拉到美國設廠，卻又不要再生能源的設置，因此不能單方面解讀特朗普是反對再生能源、綠電。



記者問，特朗普擴增核電，那台灣的能源、核電政策如何看？鍾佳濱說，核電的主要問題不在於營運期間所受到的天災意外，而是核廢料一直沒有完整處置的辦法，近期熱議的蘭嶼瓶裝水是否被核廢汙染？那是因蘭嶼還只是存放第一階的核廢料，“核安會”當然會確保安全，蘭嶼瓶裝水當然可喝，否則要“核安會”幹嘛？但要問的是三座核電廠在高階使用過的燃料棒怎辦？若單純用蘭嶼水來套核電存廢議題，是過度引申。

