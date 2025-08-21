美欲入股台積電　吳宗憲：賴清德拉全民陪葬

藍委吳宗憲接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月21日電(記者 俞敦平)近期美國政府傳出原本是依照《晶片法案》提供補助經費，改為直接入股台積電，以確保美國利益。對此，中國國民黨籍“立委”吳宗憲今日受訪時指出，美方一步步逼緊台積電，恐讓“護國神山”變成“美積電”。他並批評賴清德外交政策錯誤，使台灣陷入被動，最終將全台人民一起拉進外交與經濟的陪葬悲劇。



近期有媒體報導，特朗普（Donald Trump）政府正研擬將原本以補助形式提供的《晶片法案》（CHIPS Act）資金，轉為直接獲取科技大廠股權的方式。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，這項“補貼換股權”策略可能要求英特爾（Intel）以10%非投票權股權回報，未來也可能擴及包括台積電（TSMC）、三星（Samsung）、以及美光（Micron）在內的晶片大廠。未來如真成形，將使美國政府從“資助者”變成“股東”，加深對供應鏈與技術研發的掌控。



對此，吳宗憲受訪時表示，這是政府一步步將台積電雙手奉上的結果。他形容，過去政府高喊台積電是“護國神山”，如今卻合理化其海外布局，將其送出後再稱之為全球商業佈局，讓人難以信服。他批評政府往往“喪事喜辦”，不願揭露真實情況，反而用話術欺騙人民。



吳宗憲進一步指出，問題癥結在於賴清德的外交政策錯誤。當台灣把全球第二大經濟體中國大陸定位為“境外敵對勢力”後，就只能被美國這個全球最大經濟體擺佈，導致台灣喪失迴旋空間。他認為，這樣的路線不僅影響兩岸關係，更會牽動失業率與台灣經濟發展。他強調，賴清德不該為了個人意識形態而拉著全體人民陪葬，應該以人民利益為優先，避免一步步削弱台灣的優勢。