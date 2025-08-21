綠送核廢水鬧劇　藍委感謝替挺核宣傳

左起藍委林沛祥、黃建賓、吳宗憲、牛煦庭。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月21日電(記者 俞敦平)核三延役公投即將在8月23日登場，民進黨前台北市黨部副執行長陳聖文昨日帶著在蘭嶼核廢料場放置一夜的礦泉水送至國民黨中央，企圖凸顯核能安全疑慮，卻被國民黨發言人楊智伃當場開瓶喝下，引發熱議。國民黨多名“立委”今日回應時指出，此舉不僅未能削弱支持度，反而成為推動“同意延役”的最佳宣傳。



距離核三廠延役公投僅剩兩天，圍繞核能議題的攻防越演越烈。民進黨前副執行長陳聖文昨日送“核廢水礦泉水”到國民黨中央，質問核能安全，卻被國民黨發言人楊智伃當場豪飲，讓行動原本的嘲諷意圖瞬間反轉。此事延燒至今，國民黨“立委”今日接連回應，不僅抨擊民進黨將專業議題政治化，更強調這場插曲反倒激勵支持者，對延役公投是一劑強心針。



對此，藍委吳宗憲表示，若送到他手上，他也會喝下。他強調核能是科學與數學問題，卻被民進黨操作成意識形態口水戰，結果只會讓社會得到錯誤答案。他呼籲賴清德應回歸專業，讓科學家而非政客來說明能源政策。



藍委牛煦庭則指出，陳聖文沒有防護裝備就能進出核廢料貯存場，楊智伃更能直接飲用，這反而證明儲存技術安全成熟，也凸顯反核邏輯的不通。他表示，這次風波對“支持核三延役”的人而言是一個很大的鼓舞，讓更多民眾看清楚反核只是表演，不是真問題。他並呼籲選民公投當天一定要出門投下同意票。