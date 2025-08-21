國民黨團譴責罷團造假梗圖　以詐術操作投票

國民黨召開“罷團詐騙梗圖滿天飛！民進黨惡性不改！”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月21日電(記者 俞敦平)中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會，強烈譴責罷免團體在726首波罷免行動失敗後，轉以惡意製作與散播“詐騙梗圖”，混淆選民視聽。黨團書記長王鴻薇與副書記長陳玉珍、翁曉玲痛批，罷團行徑已嚴重違反《公職人員選舉罷免法》，若24小時內不下架相關內容，將正式向警方提告。國民黨團並指出，民進黨在核電公投議題同樣釋放錯誤訊息，連遭國際媒體打臉。藍營呼籲民眾勿受誤導，823投票時理性表達意見。



7月26日綠營發動的首波大罷免案全數失敗坐收，罷免團體在挫敗後，近期大舉於網路散播惡意改圖與錯誤訊息，試圖誤導藍營支持者投下同意罷免的票。國民黨“立法院”黨團上午於“立院”黨團記者室召開“罷團詐騙梗圖滿天飛！民進黨惡性不改！”記者會，由書記長王鴻薇、副書記長陳玉珍與翁曉玲出席。



王鴻薇指出，罷團惡意竄改政黨或“立委”的原始文宣，將“不同意罷免、公投要同意”改成“罷免要同意、公投不同意”，形同詐騙。甚至連民眾黨原本的梗圖也被竄改，徹底顛倒是非。她批評這些行為“明目張膽、目無法紀”，不僅混淆視聽，更涉嫌違反《選罷法》。她警告，若24小時內不下架相關內容，國民黨團將提告。



陳玉珍表示，罷團的行徑已構成黑函，任何人散播錯誤資訊都違法，與是否為罷免團體無關。她說，國民黨團已依《選罷法》第104條、第107條蒐證齊全，將直接到警局報案，以加速偵辦。她提醒，網友若隨意轉發錯誤圖卡，也可能被警方調查，呼籲民眾切勿誤觸法網。



翁曉玲強調，罷免是人民權利，但不能濫用。罷團以看似“稱讚好“立委”的方式誤導選民，實際上是引導去投罷免同意票，這嚴重違反民主社會的誠信原則。她同時批評民進黨在“核三延役公投”議題上釋放錯誤訊息，聲稱“核電重啟不是國際趨勢”，卻遭日本能源專業記者海老宏亮駁斥，直指日本正提高核電比例。她痛批“民進黨不僅誤導民眾，還丟臉丟到‘國外’”。



國民黨團呼籲，823投票日將至，選民應拒絕受虛假訊息操弄。在七個罷免選區投下“不同意罷免票”，在“核三研議公投”則投下“同意票”，才能守護台灣民主程序，避免罷團以詐術左右選舉。