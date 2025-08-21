侯漢廷烏龍爆料　向郭智輝90度鞠躬道歉

台北市議員侯漢廷。（中評社 資料照) 中評社台北8月21日電／新黨籍台北市議員侯漢廷日前爆料，台美關稅談判公布當天，“經濟部長”郭智輝至飯店赴宴停留3小時。侯漢廷今承認烏龍爆料，資訊判斷出現重大失誤，引發社會紛擾，他並透過影片90度向郭智輝鞠躬道歉。



郭智輝上週被侯漢廷爆料，美國對台課以“20%＋N”關稅公告當天在飯店設宴；“經濟部”日前表示，該日餐敘是郭智輝受醫界友人邀請出席，郭智輝到場致意並與來賓寒暄後即離席。郭智輝為捍衛名譽，已委託律師提告。



當天出席的台北榮民總醫院院長陳威明昨也證實，郭智輝當天只短暫待約半小時，並沒有停留3個小時。



侯漢廷今天表示，自己未能嚴謹查核消息來源，在資訊判斷出現重大失誤，錯怪郭智輝，並引發社會不必要的紛擾，為自己的錯誤，向郭智輝、“經濟部”、社會大眾致上最深切的歉意。



侯漢廷強調，未來會更嚴格要求自己，不再讓類似錯誤發生，各界批評指教，會虛心接受，將把自八月以來的政論節目通告所得，全數捐給社會福利機構，再次為此錯誤，向郭智輝“部長”與社會大眾致歉。



侯漢廷表示，對於郭部長提告一事，尊重他透過司法捍衛名譽的權利。我將坦然面對，全力配合調查，並承擔應負的法律責任。



侯漢廷表示，監督，是他的職責；嚴謹，是監督的根本。這次錯誤讓他深刻體認到，沒有查證的監督，只會傷害社會信任。未來會更嚴格要求自己，不再讓類似錯誤發生，檢討並建立更嚴謹的來源確認與驗證流程。



侯漢廷表示，請各界批評指教，我會虛心接受，並以此作為反省與改進的養分。