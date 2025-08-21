館長結束深圳行返台　轟綠應向人民下跪道歉　

網紅“館長”陳之漢。（中評社 資料照) 中評社台北8月21日電／網紅“館長”陳之漢近日率領直播團隊赴深圳、澳門進行交流，他20日搭機返台後在機場受訪時直言，此行讓他感受到強烈落差，深圳40年就能從一條黃土路蛻變為科技城市，而台灣卻在民進黨執政9年後，毫無明顯進展，“台灣現在落後深圳至少10年”。他怒批“民進黨執政9年了，應該跪下來跟全體人民道歉。



館長指出，他在深圳看到的不僅是綠化城市，更是科技產業蓬勃發展的景象，“真的很厲害”。相較之下，台灣近年能源政策爭議不斷，政府停掉核電、推光電卻破壞山林，加上電價調漲，他直言“這些年根本沒有什麼進步”。他更批評，民進黨執政後，“只會吵鬧、貪腐，沒有實質建設”，並呼籲政府應向人民下跪道歉。



根據《中時新聞網》報導，陳之漢語帶不滿地表示，“民進黨執政9年了，應該跪下來跟全體人民道歉，因為政府都不做事，只會每天吵吵鬧鬧、貪污腐敗、整天演戲”。他還舉例，近日有人拿蘭嶼礦泉水送國民黨，引發爭議，直斥這種操作是“下三濫”，更突顯台灣政治亂象。



陳之漢也談及這趟旅程對大陸人民的觀感。他說，這次到訪大陸受到許多幫助與熱情接待，讓他印象深刻。“我去上海、去深圳都是賠錢的，但我賠得心甘情願，甚至賠得很爽。”館長強調，此行的用意是希望台灣人能夠“看到真相”，而不是被單一媒體敘事所蒙蔽。



針對外界質疑陳之漢赴大陸是為了“賺錢”，館長嚴正澄清沒有任何收入，“抖音很多人說我賺翻了，但事實上這趟我自己掏腰包，還賠了快200萬元。”他強調，若單純以利益為考量，根本不會選擇投入這樣的行程，但他願意“用賠錢”來換取更多台灣民眾理解對岸的發展現況。