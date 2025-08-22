李易修：賴清德防提前跛腳　向英系妥協

時事評論員、中廣節目主持人“歷史哥”李易修。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月22日電（記者 盧誠輝）賴清德任命親英系前“內政部長”徐國勇出任民進黨秘書長將於25日上任。中廣節目主持人“歷史哥”李易修接受中評社訪問表示，賴清德為了避免823之後在黨內提前跛腳，只好向英系妥協，找來徐接任民進黨秘書長。



726大罷免大失敗後，民進黨秘書長林右昌請辭，由副秘書長何博文暫代，賴清德20日在民進黨中常會中宣布，新任秘書長由謝系解散後轉為英系的前“內政部長”徐國勇接任，徐將在25日上任。



李易修指出，徐國勇接任民進黨秘書長背後明顯牽涉到民進黨內派系平衡。因為賴清德上任後想一家獨大，試圖在民進黨內創造一個以新潮流“南流”為主，再加上來投誠的“正國會”為輔的“泛賴系”。



他說，屬“正國會”的林右昌在726大罷免大失敗請辭下台後，補上來的民進黨代理秘書長何博文原本是“正國會”系統，但何博文如此拚命卻未被賴清德真除，反而找來英系的徐國勇接任，這很明顯就是賴希望透過引進民進黨內其他派系的力量，來穩固自己的領導中心，避免在黨內提早跛腳。



李易修，出生於高雄，台灣師範大學歷史系碩士，無黨籍，2019年以“高雄歷史哥”在YouTube經營直播節目，並在2020大選時力挺代表國民黨參選的韓國瑜而打響名氣。



李易修分析，民進黨內的派系利益是彼此盤根錯節的，雖然在黨內的領導中心會有權力鬥爭，但也不至於大決裂，除非是得罪賴清德，或是被賴要求離開某個職務或戰場卻不願屈服，那就會被“泛賴系”鬥得你死我活，綠委林岱樺和陳亭妃就是最明顯的例子，因為堅持要參選高雄市長和台南市長的黨內提名，就被鬥得相當慘烈。

