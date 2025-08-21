台7月電力景氣黃紅燈　半導體獨強其餘疲軟

台綜院發布7月電力景氣燈號為黃紅燈。（照片：台綜院） 中評社台北8月21日電／台綜院今天發布7月電力景氣燈號，由於備貨紅利消退，產業兩極化走勢愈來愈明顯，半導體獨強、傳統製造業疲軟，7月電力景氣燈號揮別熱絡紅燈，退至黃紅燈，顯示台灣經濟成長動能出現收斂訊號。



台綜院指出，在人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）與雲端應用需求持續暢旺的帶動下，電子科技產業用電穩健成長，其中半導體用電成長更創下近3年最大增幅，展現強勁動能；傳統產業則面對暫時性20%對等關稅與國際終端需求疲弱等因素影響，化學材料業、塑橡膠製品業、鋼鐵業與機械設備業等用電量持續負成長，產業動能低迷不振。



台綜院表示，全台高壓以上產業用電量較去年同期成長0.34%，整體電力景氣燈號由熱絡的紅燈轉為黃紅燈。預測今年7月經濟成長率為3.5%。



根據台綜院調查，製造業7月用電小幅正成長0.77%，電力景氣燈號同樣從熱絡紅燈轉為黃紅燈，而且製造業產業用電與外銷訂單漲幅開始收斂，景氣出現走緩態勢。



進一步觀察主要行業，7月半導體業用電量成長11.01%，創下近3年單月最大漲幅，電力景氣燈號連續4個月呈現熱絡紅燈，景氣維持熱絡格局。