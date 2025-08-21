王鴻薇批綠不給軍警加薪　卻追加預算養綠媒

針對政府追加預算案，藍委王鴻薇揭露媒宣費全追補回來。(照:王鴻薇臉書) 中評社台北8月21日電／“行政院”今天拍板2026年總預算案，沒有編列軍警消加薪預算。中國國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇在臉書痛批，在2025年政府追加預算案中發現這次追加預算補的居然是他們惡名昭彰的“媒宣費”，把原本被砍掉的，都靠追加預算補回來。她轟，“政院”不願給軍警消加薪，民進黨死都要給三民自（綠媒）預算。



“行政院長”卓榮泰表示，總預算未包含軍人待遇調整以及警消退休條例部分，預計送出總預算案時提出“釋憲”。



“立法院”會今年1月三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得替代率，應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者替代率43.25%，最高增至36年替代率80%。此外，6月時，也三讀通過軍人待遇條例修正案，增加志願役、義務役待遇。



王鴻薇在臉書發文表示，稍早揭發“行政院”通過2026年度總預算，違法未編列“立院”三讀通過且經“總統”公告，“警察人事條例”和“軍人待遇條例”修正案提高現役軍人待遇和警消退撫待遇。



王鴻薇表示，沒想到翻開追加預算案赫然發現這次追加預算補的居然是他們惡名昭彰的“媒宣費”，把原本被砍掉的，都靠追加預算補回來。民進黨政府，又在玩偷雞摸狗的把戲。現在是要通過追加預算讓你去豢養媒體嗎？