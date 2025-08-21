綠委林岱樺首曝感情世界　從政前有短暫戀情

綠委林岱樺。（中評社 資料照） 中評社台北8月21日電／積極爭取2026高雄市長初選提名的民進黨“立委”林岱樺，遭周刊爆料喊通法寺住持釋煌智“老公”、想讓大人抱抱等曖昧簡訊。對此，現年53歲仍未婚的林岱樺21日在網路節目首度正面回應，強調周刊報導絕非事實，並罕見談及自己的感情世界，表示“從政前曾有短暫職場戀情”，進入政壇後便全心投入公共服務，從未有任何八卦傳聞。



根據《中時新聞網》報導，林岱樺21日接受網路節目《中午來開匯》專訪表示，自事件爆發以來，媒體與網路充斥大量言論，對她形成鋪天蓋地的霸凌與性別羞辱。她說，此次選擇站出來，不僅是為了自己，更是因為如果連女性“國會議員”都能在性別羞辱中被擊倒，那麼未來還有多少女性可能面臨相同處境。她也強調，通法寺是高雄近七十年的清修聖地，不應被捲入政治操作或媒體抹黑，這對宗教信仰與地方發展都是傷害。



針對周刊報導的真實性，林岱樺強調“拼湊的東西就是假的”，願意接受社會檢驗。她進一步暗指“同時掌握媒體與檢調的不肖勢力”才是真正的暗黑勢力，並直言此類不實爆料絕非單一事件。若這樣的歪風不加以制止，司法威信必將動搖。她認為司法應該成為人民的靠山，而不是被用來當成政治打手。



林岱樺也少見地提到個人情感，坦言自己在從政前確實有過一段短暫職場戀情，但自投入政治後，專注於公共事務與服務選民，沒有任何相關傳聞。她強調，外界不應憑空杜撰，否則只會誤導社會，傷害無辜。



對於高雄市長選情，林岱樺表示，黨內同志都是優秀的高雄隊成員，即便自己遭遇政治追殺，在地方仍維持高支持度，證明市民看見她的努力與清白。



談及“內閣”改組，她說，民眾希望看到的是民進黨願意檢討，“什麼時候開始檢討，民進黨就什麼時候站起來”。她強調，執政黨必須給人民明確方向，當務之急更應照顧災民與中小企業，讓賴清德與卓“內閣”能重新贏回人民的信任。