白委林憶君：不應為加防務預算壓縮民生支出

民眾黨委員林憶君。（中評社 資料照） 中評社台北8月21日電／“行政院長”卓榮泰21日拍板2026年度總預算案，防務預算部分，仿照北約計算模式，加計“退輔會”與“海巡署”預算總計9495億元，較今年增加1768億元，占明年GDP的3.32%，較今年增加0.5%。台灣民眾黨籍“立委”林憶君表示，絕對支持提升“國防”韌性，但預算應透明且有其效益編列，不應為了提升“國防”預算占比而壓縮醫療、教育等必要民生的預算。



“行政院”21日討論通過“2026年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，其中“國防”經費支出編列5614億元，加計特別預算1792億元、非營業特種基金654億元、納列“退輔會”退除役官兵退休給付1064億元，及“海巡署”支出371億元，“國防”預算共9495億元，占明年GDP的3.32%。



對此，林憶君說，對於捍衛台灣的“國防”預算絕對全力支持，但我們希望每一分錢都是用在刀口上，絕對不允許浮濫編列、浪費民脂民膏，林憶君絕對支持提升“國防”韌性，但預算應透明且有其效益編列，不應為了提升“國防”預算占比而壓縮醫療、教育等必要民生的預算。但問題是，根據了解，“國防部”針對明年立法通過的“軍人待遇調整”法定預算支出，竟然一毛未編，“行政院”竟然帶頭違法。林憶君強調，未來相關預算都將與黨團討論，並在下個會期嚴格審視。



林憶君指出，“行政院”通過的“國防”預算合共9495億元，更較今年增加1768億元，成長幅度顯著，GDP占比直接拉高到3.32%，超過過去平均2%至2.5%的水準，外界多少會質疑“軍事化過頭”，但兩岸關係緊張之際，為因應國際情勢與區域威脅，台灣確實有其提升“國防”能力的必要性，面對區域安全情勢嚴峻，“國防”預算逐年調升也是必要趨勢，但需要審視是否會壓縮到醫療、教育等其他必要民生預算。



林憶君表示，建軍備戰應該根據實際面對的威脅檢視所需要採購的裝備，以及部隊如何編制、訓練，而不是用“耍嘴皮”的方式“重新定義”“國防”預算，將更多預算科目納入計算，就只是為了應付達到GDP 3%的期待，實際上內容是“換湯不換藥”。



林憶君說，“國防”預算是否會刪除或凍結，仍需待審視完整預算書內容後再與黨團討論，民眾黨仍會秉持理性、務實的態度審視每一筆預算，盼屆時“賴政府”不要企圖又想利用“抗中保台”的“芒果乾”、用“國安”問題來掩蓋預算編列的本質問題，企圖對在野黨亂貼標籤，把依法監督預算的職責扭曲、醜化、甚至抹紅成為“中共同路人”。



林憶君表示，“行政院”重新定義“國防”預算的計算方式不是不行，但對軍隊的實質戰力顯然毫無助益；面對中共的文攻武嚇，“行政院”在核定預算時，除了應該給軍方部隊更好的裝備和訓練外，對於軍人待遇更是應該要給軍方應該的福利，讓軍方願意真心用生命捍衛“國家”，才能有效嚇阻中共，真正守護台灣的民主。林憶君說，我們在野黨有責任確保每一分預算都用在刀口上，避免浪費。我們都期盼台灣必須建構堅實的“國防”，展現捍衛主權的堅強意志。



最後，林憶君強調，將持續關注相關“國防”預算並嚴格把關，確保每一分“國防”經費都能用在刀口上，以真正提升台灣安全，而不是淪為債務黑洞。台灣民眾黨自始至終都支持“國防”自主，支持提升“國軍”戰力；但支持軍方預算，不代表對所有預算編列都一定要無條件全盤接受。