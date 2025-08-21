未編志願役加薪警消退休金　白轟卓榮泰下台

台灣民眾黨團。（中評社 資料照） 中評社台北8月21日電／“行政院會”今天通過明年度政府總預算案，舉債高達新台幣2992億，卻未將“立法院”修正通過之《警察人員人事條例》及《軍人待遇條例》所需之預算編列於明年度總預算案。台灣民眾黨“立法院”黨團痛批公然違背“依法行政”之基本原則，並轟“行政院長”卓榮泰只顧政治操作，違背民意與法治，“最不適任“閣揆”當之無愧。民眾黨團要求賴清德儘速撤換卓榮泰。



“行政院”表示，因今年經濟成長率等趨緩，以及新版財劃法、對等關稅、普發現金等影響，軍公教調薪案沒有排入明年度總預算案，未來將適時評估軍公教待遇審議委員會建議。



“立法院”於20205年1月三讀修正通過《警察人員人事條例》部分條文，因應通膨加劇、維持警消人員之退休後基本生活，修法調整警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得。此外，今年6月也三讀通過《軍人待遇條例》修正案，增加志願役、義務役待遇。



民眾黨透過新聞稿指出，《警察人員人事條例》及《軍人待遇條例》兩修法，前者顧及警消防人員勤務危險度、傷亡率高，承擔高度工作風險，考量過去年改所訂的所得替代率早已不符現實，必須與時俱進調整，為傾聽真實民意，台灣民眾黨團召開三場公聽會，並進行兩次大規模民調，結果顯示：高達七成的民眾都支持提高警消等特殊人員退休後的所得替代率。



民眾黨表示，為因應兩岸對峙升溫，“國防”預算不斷增加，兵源卻嚴重流失，在野黨修法提高志願役薪資，照顧基層軍人，改善過勞勤務，避免“國防”崩潰，但卓榮泰“內閣”竟以“假公平”作為藉口，阻擋為軍人提供應有保障，此行徑形同放任兵源危機惡化，使軍人陷於人少事多的困境。“賴政府”之作為，猶如中共在地協力者，假挺台灣，真掏空“國安”。



對此，民眾黨“立法院”黨團主張：



一、無論是《警察人員人事條例》或《軍人待遇條例》均係“立法院”三讀通過，賴清德公布施行之法令，卓榮泰連最基本的依法行政都做不到，嚴重破壞“國家”民主法治，根本愧對民眾、忝為“行政院長”，只知無限覆議、“釋憲”，又不敢承擔政治責任，“最不適任“閣揆”當之無愧，呼籲賴清德應儘速撤換、“內閣”全面改組，以維法制。



二、賴清德頒布施行之法令，卓榮泰竟敢公然違背。台灣民眾黨團質疑，賴清德與卓榮泰院長根本在唱黑白臉，卓榮泰之目無法紀、膽大妄為實為“總統”授意，倘賴清德認為軍警消待遇及退休金不應提高，應公開向進行說明，不要躲在“閣揆”背後當影武者，卻不敢面對人民。



三、呼籲“行政院”切莫再公然違法，三讀之法令編列預算應依法編足，民進黨政府莫以政治鬥爭為樂、犧牲軍警消待遇，更不要繼續操弄不同職業、世代間的對立，把政黨利益置於“國家”利益之上。