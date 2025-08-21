收緊回復台身分規定？梁文傑：只是更明確化

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月21日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”近期收緊台灣人民“回復”身分規定，放棄台灣身份後要再回復，必須符合對台灣“國安”有重大貢獻等條件。陸委會副主委梁文傑21日表示，這些條件是過去審查回復台灣身份的標準，“內政部”只是更加明確化。



陸委會21日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



此外，台“內政部長”劉世芳日前脫口“我們是承認中華人民共和國”，涉“兩國論”惹議，中國國民黨籍“立委”邱鎮軍更質疑，若如此，陸委會應裁撤。梁文傑說，擁有中華人民共和國護照與國籍是客觀事實，與承不承認中華人民共和國沒有關係。



梁文傑強調，政府依據“中華民國憲法”、增修條文、兩岸人民關係條例處理兩岸關係，這樣的角色與原則不會改變。



至於馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，當初罷團領袖曹興誠曾經放棄國籍，變成新加坡人，後來又宣稱自己反共，又回來變成“中華民國國民”，有給他這麼多限制、審核嗎？梁文傑說，他不清楚曹興誠的案例，曹是拿新加坡籍，後來放棄重新拿回台灣籍，這部分並非兩岸人民關係條例處理的範疇，詳細需詢問“內政部”。



“內政部”近日預告修正辦法，台灣人因領大陸護照或在陸設籍而喪失台灣身分，要再申請回復台灣身分時，應符合對台灣“國防”安全及國際形象或社會安定有重大特殊貢獻、有助於台灣整體利益、基於人道考量等條件。