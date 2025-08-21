郭智輝喊31元要到了？新台幣今重貶近2角

針對台幣連日貶值，外匯專家李其展在臉書提出分析。（照：李其展臉書） 中評社台北8月21日電／新台幣兌美元持續走弱，台“經濟部長”郭智輝喊的31元大關一步步逼近。新台幣今天盤中最低觸及30.518元，重貶2.1角，終場以30.505價位作收，貶值1.97角，寫下近三個半月新低。



郭智輝日前在“立法院”回應民進黨“立委”邱志偉質詢時，脫口表示“已與央行討論過，希望新台幣匯價不要波動太大，並維持在過去6年平均匯價31元”，由於郭智輝同時也是央行理監事成員，此番說法立即引發外界爭議。對此，央行隨即發文澄清，強調匯率一向由市場供需決定，不存在官方鎖定匯價的政策。



但新台幣近期確實一路貶值，今日以30.32元開出，貶1.2分，隨後貶勢擴大，交易區間介於30.32至30.518元。反觀台股終場大漲336.69點，收在23,962.13點，股匯走勢不同調。



外匯專家李其展在臉書分析，即便台股大漲，新台幣卻仍然持續走貶，盤中一度跌破30.5元關卡，創下近三個半月新低。他預測，新台幣的貶值趨勢暫時還沒有見底，短期內可能持續走弱。不過，他也強調，新台幣走貶對出口與製造業是正面因素。



觀察亞洲主要貨幣，日圓兌美元持穩在147附近震盪，韓元則於平盤附近整理，人民幣離岸價回升至 7.18，唯獨新台幣連續兩日表現最弱，成為亞幣中貶幅最大的貨幣。



匯銀主管指出，與日圓和人民幣相比，新台幣近期貶幅確實更為明顯，分析新台幣匯率走弱有兩大主因：其一是外資匯出，使市場熱錢減少；其二則是特朗普祭出關稅戰存在高度不確定性，導致資金觀望。