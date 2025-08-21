核廢放你家？蔣萬安：能源要科學務實討論

藍委賴士葆（左）與台北市長蔣萬安進行車隊掃街，呼籲台北市民23日出門投下核三延役同意票。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月21日電（記者 張穎齊）核三延役公投將於23日投開票，民進黨台北市黨部副執行長陳聖文20日叫板核廢料、核電廠放中國國民黨籍台北市長蔣萬安家或台北市如何？蔣萬安21日表示，能源問題的核心在於要科學、務實地討論，核三延役、能源轉型很重要，呼籲大家出來投同意票。



陳聖文昨日到國民黨中央黨部踢館，帶了一箱箱放在蘭嶼初階核廢場一夜的瓶裝水，並點名國民黨籍縣市長包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙、國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席黃國昌，核廢料或核電廠放他們家或縣市如何？卻遭國民黨發言人楊智伃立刻喝光整瓶水，使陳聖文傻眼趕緊離開。



蔣萬安今天下午請假到國民黨籍“立委”賴士葆的台北市文山區服務處進行車隊掃街，呼籲台北市民23日出門投下核三延役同意票，並於活動前受訪。



蔣萬安笑了笑，接著表示，問題的核心在於，能源議題要科學、務實地討論，因此包括這次車掃，以及到各地宣講說明會，都要再三告訴民眾，核三延役的重要性，攸關能源轉型，再次呼籲大家出來投同意票。



媒體問，盧秀燕、國民黨籍“立法院長”韓國瑜中午到南投輔選藍委馬文君反罷免，盧秀燕在噴防曬噴霧時，韓國瑜抓著盧秀燕“討噴”在韓的禿頭上，盧立刻從韓的頭噴到全身，蔣萬安是否也會想幫韓噴？



蔣萬安笑說，天氣很熱，台北剛下了點雨，氣候涼爽，國民黨在台灣各地都有車掃、宣講說明會，碰到下雨天或烈日當頭，都不影響國民黨為老百姓的用電需求、產業未來、整體發展供電的決心，因此23日要出來投核三延役同意票。他重申自己與賴士葆持續宣傳公投，請大家能科學、務實地面對能源議題。



媒體追問，大稻埕煙火節發生打架暴動？蔣萬安說已連繫台北市觀光傳播局、警察局積極處理。隨後蔣萬安與賴士葆上車，穿上雨衣進行車掃，並沿路與市民打招呼、懇託催票。