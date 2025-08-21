賴士葆：特朗普說光電風電大騙局　賴聽嗎？

藍委賴士葆。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月21日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普宣布封殺所有風力、太陽能發電計劃，更怒轟是世紀大騙局；特朗普5月也宣示將在2050年前將核能發電能力由現行約100GW擴增至400GW。中國國民黨籍“立委”賴士葆21日表示，賴清德有聽到嗎？核電是主流新趨勢，賴清德趕快回頭是岸。



特朗普20日於自己的社群平台Truth Social發文表示，“任何建造並依賴風車和太陽能發電的州，電費與能源成本都出現創紀錄增長。這是本世紀最大的騙局！我們不會批准風力發電或破壞農田的太陽能，美國愚蠢的日子已經結束了！”這是他首次明確表示將阻止新的綠電計劃。



國民黨籍台北市長蔣萬安21日下午請假到國民黨籍“立委”賴士葆的台北市文山區服務處進行車隊掃街，呼籲台北市民23日出門投下核三延役同意票，並於車掃前受訪。



賴士葆表示，特朗普說光電、風電是世紀大騙局，特朗普也是贊成要發展核電，賴清德有聽到嗎？特朗普在講，賴清德要聽。現在的時代新趨勢就是走向核電，風電對於環境破壞相當嚴重，前陣子颱風、風災，引起十幾萬片光電板散落良田沿岸，迄今都沒完全處理完畢，對於地方破壞很大。



賴士葆強調，核電是現在的主流，真的希望呼籲，特朗普有在講，賴清德到底有沒有聽進去？盼賴清德趕快回頭是岸，核三延役公投要同意。



對於民進黨台北市黨部副執行長陳聖文送上蘭嶼核廢場的瓶裝水，國民黨發言人楊智伃喝了，其他國民黨人士敢喝嗎？



賴士葆笑說，當然敢啊，當然願意喝，沒事啊！賴士葆並帶著自己準備的瓶裝水，與蔣萬安一同車隊掃街，並提醒蔣萬安，他準備了很多瓶裝水在車上可以享用。