侯漢廷為烏龍爆料道歉　郭智輝：律師處理

台“經濟部長”郭智輝。（中評社 資料照） 中評社台北8月21日電／新黨籍台北市議員侯漢廷日前爆料，台美關稅談判公布當天，台“經濟部長”郭智輝至飯店赴宴停留3小時。侯漢廷今承認烏龍爆料，資訊判斷出現重大失誤，引發社會紛擾，他並透過影片90度向郭智輝鞠躬道歉。郭智輝也發布聲明表示，對侯漢廷勇於認錯的態度予以肯定，但為避免不實抹黑一再發生，本案仍由律師處理。



郭智輝表示，本人對侯議員勇於認錯的態度予以肯定，然而身為民意代表，其發言具有高度影響力，更應謹言慎行。此次未經查證、以片段資訊斷章取義的批評，已對本人及“內閣”團隊造成影響。為了確保公共討論應建立在事實基礎上，避免不實抹黑一再發生，本案仍由律師處理。



郭智輝上周被侯漢廷爆料，美國對台課以“20%＋N”關稅公告當天在飯店設宴。“經濟部”則澄清表示，該日餐敘是郭智輝受醫界友人邀請出席，郭智輝到場致意並與來賓寒暄後即離席。郭智輝為捍衛名譽，已委託律師提告。



當天出席的台北榮民總醫院院長陳威明昨也證實，郭智輝當天只短暫待約半小時，並沒有停留3個小時。



侯漢廷今天表示，自己未能嚴謹查核消息來源，在資訊判斷出現重大失誤，錯怪郭智輝，並引發社會不必要的紛擾，為自己的錯誤，向郭智輝、“經濟部”、社會大眾致上最深切的歉意。



