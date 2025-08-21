盧秀燕韓國瑜陪馬文君衝刺反罷　粉絲熱情

“立法院長”韓國瑜、台中市盧秀燕到南投等地，陪同藍委馬文君進行車隊掃街拜票。（照：馬文君辦公室提供） 中評社南投8月21日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜與台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華今天到南投埔里陪同同黨籍“立委”馬文君進行車隊掃街，為馬文君做最後衝刺，懇託鄉親8月23日一起出來投出不同意罷免票。



韓國瑜、盧秀燕、許淑華及議員們今天在南投等地，進行車隊掃街拜票，當地民眾熱情回應，呼朋引伴在路口守候大喊加油，為藍委馬文君加油打氣。



日前因為粉底液遭民進黨“立委”王義川譏諷，媽媽市長盧秀燕不為流言蜚語，依舊拿出噴灑式的防曬液為眾人塗噴，韓國瑜不但噴了臉部，還不忘後腦勺也請盧秀燕補噴，眾人完妝後，齊登上宣傳車，在埔里市區內為馬文君拉抬聲勢，請託眾人一同支持。



韓國瑜表示，台灣民主最可貴的就是包容不同的聲音，但是民進黨利用“國家”資源，利用力量將不同聲音全部殺光光，這是違反原則，是不對的，今天他在南投車掃，看見罷團不同的意見，他豎起大拇指，是看到罷團表達不同聲音，他虛心受教，韓國瑜希望這樣的精神，讓南投鄉親看得清楚，“立法院”一定要有監督的在野黨，台灣民主不能走回頭路，台灣民主不能走向民進黨一黨獨裁，拜託南投鄉親給最棒的子弟兵馬文君支持力量，讓馬文君能為南投鄉親來打拼。



盧秀燕說，馬文君很委屈，這次罷免完全沒有正當性，完全被政治霸凌，她今天特別來支持馬文君，也呼籲所有鄉親後天一定要出來投票，還有這兩天陪同中南部車掃，紫外線很強，她拿朋友推薦的祕密武器“防曬噴霧”，在全台藥妝店都買得到，她使用後感覺效果不錯，她會在上車時拿出“防曬噴霧”給院長、縣長、“立委”用用看。



馬文君表示，謝謝韓國瑜院長、盧秀燕市長、許淑華縣長還有在地的議員陪同車掃，在反罷免的最後2、30個，小時，她要特別懇託南投鄉親8月23日一定要出來投票，投下不同意罷免票，公投核三延役投下同意，大家一起守護民主，展現我們人民的力量，讓我們再贏一次。