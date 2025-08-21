陸委會：查核軍公教持陸證件非忠誠查核

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月21日電（記者 鄭羿菲）陸委會日前公告，自明年元旦起，軍公教核心人員應配合常態化查核不得在陸設籍、申領大陸相關身分證件。陸委會副主委梁文傑21日表示，這是為了讓公務機關遵循兩岸人民關係條例規範，讓公務機關用人時知道所用之人符不符合資格，這並非忠誠查核。



至於民選公職候選人查核原則為何？會否影響到2026地方選舉？梁文傑說，民選公職並未列入明年元旦這一波查核，未來是否列入要由“中選會”確認、修改法規。



“賴政府”擴大清查公務人員是否持有大陸身分證件，陸委會日前宣布，自明年元旦起，軍公教核心人員應配合各機關構和學校，辦理常態化、制度化查核不得在陸設籍、申領持用大陸相關身分證件，包括身分證、定居證、護照。



查核對象涵蓋，公務員體系包含職員、法官、檢察官、約僱人員、駐衛警、技工、工友、駕駛等，及特任官、政務人員、“中研院”人員、地方政府任用人員含清潔隊員等，“行政院”院外機關約僱人員亦納入。公營事業、公股民營及公設財團法人，暫以該職務為需報院、主管“部會”或地方政府核派官派人員，且屬代表政府出任該職務之代表人，納入查核。



陸委會21日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，明年元旦是查核軍公教核心人員，主要是軍公教體系非常龐雜，同一單位內身份會不太一樣，如考試進去的公務員、民營化後適用勞基法的人員、約聘雇人員等，因此先針對核心人員查核，再看哪些類別人員有需要查核。



梁文傑說，這並非所謂的忠誠查核，是兩回事，忠誠查核有另一套系統。