綠控涉賄選　林思銘：民進黨已近乎失心瘋

藍委林思銘21日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月21日電（記者 盧誠輝）823罷免投票倒數48小時，民進黨籍“立法委員”范雲21日再次召開記者會指控中國國民黨籍“立委”林思銘涉嫌賄選。林受訪時強調，民進黨連續2天召開記者會對他進行毫無下限的抹黑與造謠，完全無視人民觀感，顯見民進黨已近乎失心瘋。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



綠委范雲連續2天召開記者會，批評林思銘涉嫌農地違建超貸、服務處房產侵佔公有地，駕駛違規紀錄高達數百張罰單等爭議，21日更秀出政策說明會發放吐司的畫面，指控林思銘涉及賄選。范雲認為林思銘已淪為“全院倒數“立委”，問政缺席，公私皆失格，應由選民“讓他好好休息”。



對此，林思銘21日在新竹縣竹北市車掃前受訪表示，民進黨已淪為造謠政黨，距離投票日愈來愈接近，民進黨傾全黨之力，用盡一切抹黑、造謠的手法來混淆視聽、傳播不實事實，藉此刻意誤導社會，打擊在野聲音。



林思銘強調，針對民進黨今日的指控，他從未曾在民進黨籍新竹縣議員歐陽霆出示的照片與宣稱的日期、地點舉辦過反惡罷問政說明會活動。民進黨只會以未經嚴實查證的事證進行不實的抹黑、造假，並企圖帶風向對在野黨撥髒水，這樣令人唾棄的行為，相信人民都看在眼裡。



林思銘認為，民進黨就是不演了，完全沒有任何恥度、毫無下限的抹黑、造謠，民進黨已經近乎失心瘋，完全無視人民觀感，即使抹黑、造謠的烏龍爆料一再大翻車，卻仍執意要向聖上賴清德表示忠誠度。這已不是正常的民主攻防，而是對民主最大的侮辱。