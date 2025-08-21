馬祖坑道轉型！推出鐳戰生存遊戲 遊客開打

馬管處9月將推出“鐳戰生存遊戲”，邀請遊客到昔日的坑道、據點，進行鐳戰體驗。（馬管處提供） 中評社台北8月21日電／台“交通部觀光署”馬祖風景區管理處（馬管處）今年於“微光馬祖”系列活動中，特別推出“鐳戰生存遊戲”。把昔日官兵駐守的坑道、堡壘轉化為沉浸式對戰場域，讓遊客在寓教於樂中感受馬祖獨特的戰地氛圍。



馬祖長年以戰地文化著稱，坑道、據點與山海地景交織出獨一無二的觀光資源。為讓遊客能以更活潑的方式走進戰地風情，馬管處今年再次舉辦鐳戰遊戲，鐳戰為紅外線感應科技，打造安全無痛的實境對決。這項活動將於9月13日（周六）至9月26日（周五）連續14天在南竿登場，全程免費。採線上報名制，名額有限，遊客可及早上網完成登記。



馬管處說明，鐳戰生存遊戲包含3大主題體驗路線，參加民眾可於南竿遊客中心完成報名簽到後挑戰“戰地解謎”，在遊戲中逐步認識馬祖的戰地歷史故事。在官帽山進行“精神喊話”、定點打靶體驗，重溫昔日官兵訓練場景。每日下午1時30分至4時30分，共分4場次於“大漢據點”展開“坑道鐳射對決”。玩家將身穿感應背心、手握鐳射槍，在地形複雜的坑道中進行團隊競技，透過戰術移動與合作，力拚高分，展現智略與默契。



由於遊戲採用紅外線感應科技，全程無實彈、無噪音，安全無痛，讓參與者能盡情投入模擬戰鬥。



馬管處指出，鐳戰生存遊戲不只是體能挑戰，更強調臨場反應與團隊協作，適合親子、朋友或企業團隊一同參與。透過在軍事遺址內的沉浸體驗，讓“軍事設施轉化為觀光亮點、歷史空間轉譯為互動體驗”，展現馬祖嶄新的觀光魅力。完成任務的玩家還能獲得實用的旅行盥洗包紀念品。



同時，馬管處預告，將於2026年元旦舉辦“北竿壁山迎晨曦”活動，邀請遊客登上海拔298公尺的馬祖最高峰，在新年的第一道曙光中迎接希望與嶄新開始。馬管處強調，從熱血刺激的坑道鐳戰，到充滿希望的壁山晨曦，馬祖將以多元創新的方式串連戰地歷史、人文故事與自然景觀，朝向全方位觀光島嶼持續邁進。

