孫健萍：國民黨需新政治　主席未必是大老

擔任教職的國民黨中常委孫健萍有意參選國民黨主席。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月22日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席10月改選，卻傳出現任主席朱立倫與台中市長盧秀燕都無意參選，引發黨內焦慮。表態參選黨主席的國民黨中常委孫健萍向中評社表示，他每天在基層跑完全沒聽到焦慮，焦慮的應該是黨內大老，但這種焦慮說法沒必要，是杞人憂天。人民期待新政治與一新耳目的作法。



國民黨主席改選規劃9月4、5日辦理登記，10月18日投票，11月1日舉辦全代會交接。台中市長盧秀燕傳出不參選，現任主席朱立倫傳出交棒意志堅定。已表態參選的有孫文學校總校長張亞中、前藍委鄭麗文、前彰化縣長卓伯源、中常委孫健萍。



針對傳出藍營內部有焦慮，擔任教職的孫健萍表示，黨內人才濟濟，除了朱立倫、盧秀燕之外，先後共有4人表態參選黨主席，未來相信會有更多有志之士樂於參選。至於外界說焦慮，他是完全沒有感受到。



孫健萍解讀，國民黨正在轉捩點，有些黨員焦慮可以理解，因為可能希望有政治魅力特質的人擔任，但國民黨也可藉由這次時間轉為平民化政黨。持續以高大上的人出來擔任主席，有組織盤、有企業相挺、派系支持等，持續用這種“有”的思維，那很抱歉，再怎麼有，在民進黨掌握府院黨檢媒的面前，這種能量都很些微。



孫健萍表示，國民黨應該採取“無”的概念，而非“有”的概念。沒有派系財團包袱與負擔，可以大破大立扮演在野黨強力監督的角色，這才是重要的。且國民黨的理念論述、政策路線、不忘初衷的創黨精神，這才是最重要的。



“應該是一些派系大老會焦慮！”孫健萍表示，因為這些大老習慣了有一個當過副主席的、當過縣市長的、兵強馬壯的地方諸侯出來，因其生命經驗是如此，但這種生命經驗與人民是不一樣的，人民期待新政治與一新耳目的作法。