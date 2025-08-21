高虹安陪林思銘車掃衝刺　喊823終結惡罷

新竹市長高虹安21日陪同藍委林思銘車掃。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月21日電（記者 盧誠輝）停職中的新竹市長高虹安21日陪同中國國民黨籍“立法委員”林思銘車隊掃街，高在車掃前受訪表示，她今天特別來陪林車掃做選前最後衝刺，希望823就能一次終結這次的大惡罷，也期盼以後台灣不要再有這種勞民傷財的大罷免出現。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



高虹安指出，她很開心今天能陪林思銘一起車掃，他16日在竹北市造勢晚會幫林助講時曾提出三個不同意罷免林的理由，而今天距離823投票日已經非常靠近，所以希望大家823一定要站出來投票，因此她今天才會特別來陪林車掃做選前最後衝刺。



高虹安提到，她剛經歷726大罷免投票，新竹市也開出全台灣最高的12萬4360票的不同意罷免票。她當時也是不斷走上街頭，透過一次又一次的公民宣講活動與車隊掃街等活動，才能夠成功讓市民朋友知道出門投票的重要性。



高虹安呼籲，新竹縣民和竹北市民朋友，823有2張票可以投，除了要投下不同意林思銘被罷免的選票外，也要記得去投下核三重啟公投的同意票，讓台灣的大惡罷能在這一次就把它給終結掉，希望以後不要再有這種勞民傷財的大罷免出現，也期盼823投票能開出非常好的成績。