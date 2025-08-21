新竹縣反惡罷氣勢強　林思銘：823再贏一次

新竹市長高虹安21日陪同藍委林思銘車掃。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月21日電（記者 盧誠輝）停職中的新竹市長高虹安21日陪同中國國民黨籍“立法委員”林思銘車隊掃街，包括國民黨籍新竹縣副議長王炳漢、民眾黨新竹黨部主委李國璋和副主委林碩彥都一起到場陪同林思銘車掃，充分展現新竹藍白的反惡罷氣勢，林在會前受訪時也強調，希望能延續726新竹市反惡罷的氣勢，讓823新竹縣再贏一次。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



林思銘指出，他很感謝高虹安今天能到竹北市來陪他車掃，希望能延續726新竹市反惡罷的好氣勢，讓823新竹縣能再贏一次，呼籲新竹縣鄉親823一定要出門投下不同意罷免票，讓他未來在“立法院”的監督能更有力。



林思銘提到，823還有一張核三重起公投的選票，大家也一定要出門投下同意的選票，讓新竹的電力能穩定供電，也才能讓包括新竹科學園區等高科技產業能永續發展，台灣民眾的健康也才能夠獲得更多的保障。