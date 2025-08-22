中評專論：核三公投前　特朗普洗臉了民進黨

南台灣積極發展太陽能發電。（中評社 資料照） 中評社台北8月22日電（評論員 林淑玲）台灣8月23日將舉行七選區國民黨“立委”罷免投票，以及核三延役公投。美國總統特朗普20日於社群發文痛批高成本的風電和太陽能發電是世紀最大騙局，狠狠打了民進黨一拳，讓台灣的“非核家園”也落入騙局的窘境。



特朗普在他的貼文中寫道：“任何建設並依賴風力及太陽能發電的州，都見證了電費與能源成本的‘創世紀漲幅’。這是世紀大騙局！我們不會核准風力發電機，也不會核准破壞農地的太陽能發電。美國愚蠢的日子已經結束了！！！”



特朗普講的也是台灣目前的狀況。根據台電公布的發電成本，2023年核電成本每度新台幣1.38元、2024年1.41元，今年上半年1.98元，相較之下，風力發電今年上半年每度成本為6.58元，太陽光電則為4.81元。而台電電費，非夏月約介於每度1.68元至5.07元之間；夏月約介於每度2.45元至6.24元之間。台電做的完全是虧本生意。



根據台電6月召開2025年度股東常會報告資料，今年前5月虧損新台幣285億元，累計虧損達4514億元。台電每股票面價值10元，但淨值只剩2元，只能一再由官方編列預算填補無底洞，如果是一般企業，早已倒閉了。



特朗普還提到“不會再核准破壞農地的太陽能發電”。台灣問題也一樣，且更糟。



台灣過去幾年，大量良田、魚塭被拿去放太陽能板，有的還違規使用山坡地。以台南七股為例，一個靠養虱目魚起家的小村落，2018年起被光電板取代，漁民無地養魚，地主為高租金轉租開發商，導致村莊凋零，虱目魚產量減少。日前南台灣颱風過境，被吹壞的光電板慘不忍睹。相較於美國廣大的土地面積，小小的台灣全島要廣設太陽能板，架風機發展綠能，根本就是災難。