綠委范雲新竹沾醬油　罷免催票30分鐘快閃

綠委范雲21日晚間到新竹縣宣講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月21日電（記者 盧誠輝）民進黨新竹縣黨部21日晚間在新竹縣竹北市北和宮舉辦宣講活動，連2天在“立法院”召開記者會攻擊遭罷免的中國國民黨籍“立法委員”的綠委范雲，明明責任選區就是新竹縣，但在選前倒數第二天的關鍵時刻，卻像沾醬油似的在責任選區來去匆匆，全程待不到30分鐘就快閃離開。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



2024大選後，民進黨11席不分區“立委”都被黨中央要求必須認養艱困選區。而原本被綠營視為艱困選區的新竹縣是由綠委陳培瑜負責，但從去年9月開始，則改由范雲認養新竹縣。在民進黨推動大罷免後，也確實經常可以看到范雲在新竹縣罷免宣講活動上出現。



但在距離823僅剩倒數二天的最後衝刺階段，民進黨新竹縣黨部發出的採訪通知明明就有范雲和民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方，范雲卻像沾醬油似的來去匆匆，從18時活動開始後沒多久就上台宣講，不到18時30分就以“要趕回台北”為由，快閃離開，根本沒和鄭朝方同台同框。