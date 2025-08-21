823倒數2天！新竹綠營催票晚會人氣慘

綠營21日晚間在竹北市鬧區舉辦宣講活動催票。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月21日電（記者 盧誠輝）距離823第二波罷免投票日僅剩倒數2天，民進黨新竹縣黨部21日晚間在新竹縣竹北市北和宮舉辦宣講活動催票，但現場人氣卻相當慘澹，僅有不到百人到場出席，且多以長者居多，現場除備有大罷免的相關文宣、帽子、旗幟與礦泉水外，還準備了3大箱的點心要在散場時發放。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



民進黨新竹縣黨部21日晚間在新竹縣竹北市北和宮舉辦宣講活動催票，綠營在活動前發出的採訪通知海報上，包括民進黨籍“立法委員”范雲、民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方和“基隆絕沛”罷團志工皮筋兒等人都將到場出席。但活動在18時開始後沒多久，范雲簡短致詞後就快閃離開。



中評社在現場觀察發現，晚會活動雖然選在竹北火車站附近中山路上的鬧區北和宮舉辦，但卻僅有不到百人到場出席，且多以長者居多。儘管現場除備有大罷免的相關文宣、帽子、旗幟與礦泉水外，還準備了3大箱的點心要在散場時發放，但人氣依舊相當慘澹。