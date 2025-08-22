黨不能沉淪！藍常委何鷹鷺逆風挺朱立倫連任

國民黨中常委何鷹鷺力挺朱立倫競選主席連任。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉10月18日舉行，任期四年，將攸關2026縣市長選舉布局、2028大選提名。陸配身分的國民黨中常委何鷹鷺向中評社表示，現任主席朱立倫應該爭取連任，如果不承擔，讓百年大黨沉淪下去，朱也有責任。她認為，黨籍台中市長盧秀燕應該不要競選黨魁，可以直接備戰2028大選，待盧當選後，朱立倫再把黨主席的位子交給盧秀燕也是個可行的辦法。



何鷹鷺，原屬雲南白族，家族遷到湖南經過三、四代，因祖父投入軍旅生涯，定居湖北，她從湖北藝術學院畢業後，經媒人介紹認識擔任電梯工程師的台籍先生，1997年26歲嫁到台灣，夫婦倆有一個女兒。何鷹鷺在去年3月當選國民黨中常委，是首位陸配身分的常委。



國民黨主席選舉時程為9月1日至5日進行領表、9月4至5日登記、9月9日公告候選人、10月18日投票、11月1日全代會交接。目前表態參選的有孫文學校總校長張亞中、前“立委”鄭麗文、前彰化縣長卓伯源、前中常委孫健萍；被視為熱門人選的黨籍台中市長盧秀燕則外傳無意競逐，現任主席朱立倫多次重申希望能順利交棒的立場。



何鷹鹭接受中評社訪問時表示，如果她是朱立倫，也真的會寒心，因為過去這四年這麼努力為國民黨，可以說為黨失去自我，但還被內部罵成這個樣子，真的會萌生不競選連任的想法。可實際上，朱立倫算是為黨鞠躬盡瘁的一個人，在朱的領導下，她身為國民黨員是感到光榮的，即便回到大陸也是如此，能夠很大方介紹自己是國民黨員。



何鷹鹭說，萬一沒有人敢承擔黨主席這個大任，還是希望朱立倫承擔，如果朱不出來，這個百年大黨沉淪下去，他也有責任，不希望讓有機可乘的人出來禍害國民黨這個百年大黨。

